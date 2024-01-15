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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

صدى البلد

يعتبر السعال من الأمور المزعجة التي تصيب الكبار والصغار ويستمر لأيام عديدة، ويفقد المريض النوم تماما خاصة فترة الليل.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن السعال يعتبر طرد هواء من الرئة، هذا الهواء يحتوي على العديد من الأشياء الموجودة داخل الرئة فيطردها من أجل تنقية الرئة مرة اخرى، لافتا الى أن الرئة خلقت لكي تحتوي على هواء نظيف بدون أتربة او غبار أو رائحة نفاذة أو حتى فيروسات تنفسية.

وأشار سالم الى أن السعال قد يكون جافا وقد يكون مصاحبا للبلغم أو الدم، والبلغم هو المخاط ويختلف لونه فهناك الاصفر والشفاف والاخضر أو الذي يحتوي على افرازات دموية، ولكل نوع علاج مخصص له لأنه يدل على حالة مرضية تختلف عن الأخرى.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أسباب الإصابة بالسعال، مؤكدا أن هناك أسبابا شائعة له تتمثل في الإصابة بالالتهاب الرئوي أو السدة الرئوية او عدوى الجهاز التنفسي، وفي هذه الحالة يكون السعال حادا. لافتا الي أن هناك السعال المزمن والذي يستمر طويلا ويكون ناتجا عن الإصابة بالربو والحساسية الصدرية والتهاب القصبات الهوائية وإصابة مجرى التنفس بالتهاب نتيجة للإصابة بالفيروسات التنفسية وتلك هي الأسباب الأكثر شيوعا للسعال المزمن.

واستطرد سالم في حديثه أن هناك أسبابا أقل شيوعا للسعال المزمن اي تحدث في حالات قليلة مثل الإصابة بمرض السل أو سرطان الرئة، لافتا الي أن هناك بعض الأعراض التي اذا حدثت للمريض يجب أن يتوجه على الفور لأقرب طبيب منها ضيق التنفس ونقص الوزن الملحوظ وإفراز دم عند السعال، كما يجب مراجعة الطبيب في حالة استمرار السعال لفترات طويلة بدون سبب ملحوظ.

التهاب الرئوي الإلتهاب الرئوي الحساسية الصدرية الحساسية السعال المزمن سعال سرطان الرئة

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