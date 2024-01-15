محافظ بني سويف يبحث آليات الدفع بوتيرة الاستثمار بمنطقة بياض العرب الصناعية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن ملف الاستثمار في مقدمة الملفات الحيوية التي توليها المحافظة أولوية كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة في هذا الشأن، مؤكدًا حرصه على توجيه أوجه الدعم المتاحة لتوفير الحلول والبدائل للمعوقات والخدمات التي تواجه القطاع من خلال التنسيق الدائم مع جمعية المستثمرين والوزارات والجهات ذات الصلة.



جاء ذلك خلال لقائه" اليوم "رئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بياض العرب الصناعية المهندس عصام سليمان، وأعضاء الجمعية، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالمنطقة الصناعية وعدد من مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة الحلول المتاحة وآلية تنفيذها والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة حتى التنفيذ، وذلك ضمن خطة المحافظة للدفع بعجلة التنمية والاستثمار وتذليل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين.