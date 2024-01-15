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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نبيلة عبيد: حلمي رفلة قدمني للجمهور بعد اختبار كاميرا

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، ذكريات من مشوارها الفني الطويل، وسر حصولها على أدوار البطولة منذ البداية.

وقالت نبيلة عبيد، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها في بداية مشوارها الفني خضعت لاختبار كاميرا مع المخرج والمنتج الكبير حلمي رفلة ونجحت في الاختبار، وبعدها أسند لها دور البطولة في فيلم رابعة العدوية.

وأضافت نبيلة عبيد، أنها بعدها قدمت عدة بطولات من خلال أفلام ملونة وعالية التكلفة الإنتاجية وقتها، مشيرة إلى أن المخرج عاطف سالم هو الذي قدمها للجمهور ولكن "رفلة" استكمل مسيرتها.

 

نبيلة عبيد 

من جهة أخرى، أحيت الفنانة نبيلة عبيد، الذكرى الأولى لرحيل مفيد فوزي؛ من خلال صورة لمجسم للإعلامي، وعلقت عليه،: “عدت سنة ولسه أنت في البال، صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، سيبت فراغ كبير في حياتنا، وفي ذكراك، نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك”.

وفي سياق متصل، حضرت نبيلة عبيد الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة لاستلام تكريمها، وذلك بحضور العديد من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي، أمينة خليل، وغيرهم من ألمع النجوم.

 

حياة نبيلة عبيد الفنية 

ولدت الفنانة نبيلة عبيد في مدينة القاهرة ودخولها للمجال الفنى كان عندما تعرفت على المخرج عاطف سالم وهي لا تزال طالبة في كلية البنات بالعباسية، حيث عرض عليها العمل في مجال السينما، وبدأت التمثيل للمرة الأولى بالفعل من خلال فيلم (مفيش تفاهم) في عام 1961 بدون علم عائلتها، وبعد وساطة من مجموعة من الأقارب الذين كانوا يسكنون بجوار شقيق الفنانة شادية وافقت أسرتها على عملها بالفن.

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