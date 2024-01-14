بعد نجاته من الموت ووفاة زوجته.. سمسم شهاب يتخذ هذا القرار

نشر المطرب الشعبى سمسم شهاب، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من كواليس مسلسل شمال إجباري، الذي يعد أولى تجاربه التمثيلية.

وعلق سمسم شهاب، على الصورة قائلا: «الحمدلله. ولأول مرة دور تمثيلى فى الدراما المصرية .. بعد الصبر جبر .. قريباً شمال إجبارى .. للمبدع خالد الغيطانى والعبقري محمد خضرى .. ياااااارب النجاح بأمرك».

سمسم شهاب ينجو من الموت

وفي شهر ديسمبر الماضي، أثار الفنان سمسم شهاب حالة من الجدل الواسع بعد إعلان نجاته من الموت بعد تعرضه إلى حادث سير وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

المثير فى الأمر أن سمسم شهاب تعرض أى أزمات صعبة فى خلال هذا العام منهم حالتين وفاة حيث فقد شقيقه ثم زوجته وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

سمسم شهاب

"المؤمن دائما مصاب" عبارة تنطبق على الفنان سمسم شهاب الذى تعرض خلال عام إلى أصعب المواقف فى حياته حيث كانت الأحداث المؤسفة متتالية وهو الأمر الذى اثار السوشيال ميديا حيث فقد شقيقه فى يوليو 2022 حيث أعلن عن وفاة شقيقه بعد تعرضه إلى أزمة صحية.

وكان فى نفس التوقيت قد أعلن سمسم شهاب عن إصابة زوجته بمرض السرطان وهو الأمر الذى إثر عليه كثيرا خاصة أنه كان حبها كثيرا حتى بكى عليها بحرقة شديدة لحظة وفاتها والتى لم يمر عليها سوى أقل من شهرين.

ورثى سمسم شهاب زوجته بكلمات مؤثرة عقب رحيلها عبر فيسبوك قائلا : من لا يعرف قيمة زوجته وحبيبته ورفيقة عمره وأم أولاده.. ينقصه الكثير والكثير، وعليه أن يراجع نفسه قبل أن يندم.. على كل ثانية لم يستغلها لإسعادها وإحساسها بالأمان والدفء.. فبرغم أنى والحمد لله كنت ومازالت وسأظل إلى أن ألاقى ربى أعشق زوجتى وأحبها حبًا يليق بطيبة قلبها وجمال روحها ونقاء نفسها الطيبة، وبرغم أنها كانت تقول لى الناس بيحسدوني على حبك يا حبيبي ومعاملتك ليا.. ولكنى بعد فراقها شعرت أنى كنت مقصرًا وكان يجب على أن أكون أكثر حبًا وأكثر حنانًا".

وأضاف سمسم شهاب: “كان يجب ألا تضيع منى ثانية دون أن أكون بين يديها وبجانبها، فكم سافرت داخل مصر وخارجها، فطبيعة عملى كانت تأخذ من وقتى الكثير لكنها كانت معى كل لحظة نراسل بعضنا البعض ونتكلم عبر وسائل التواصل وكأننا فى فترة الخطوبة، وكنت أرتاح بمجرد سماع صوتها كنت أطمئن بوجودها بجانبي”.

وتابع سمسم شهاب: “حبيبتي وحبيبة عمرى ومعشوقتي وزوجتى وحب عمرى حتى آخر العمر.. ما أملكه الآن هو الدعاء لكِ.. هو أن أنفذ لكِ كل ما كنتِ تتمنيه.. هو أن أكون تحت أقدام أولادى أب وأم وأخ وصاحب وصديق وهو أن أخرج صدقات وأن أكثر فى عمل الخيرات تقربا إلى الله وصدقة على روحك.. وأم أعمل صدقات جارية تنفعك أمام المولى عز وجل”.

واستطرد سمسم شهاب : “أحببتك وأحبك وسأموت وأنا قلبي ينبض باسمك وانتِ فارقتِ الحياة، لكنك تسكنين روحى ووجداني وحبيبة العمر حبيبة العمر.. حبيبة العمر.. إلى رحمة الله وجنات النعيم بأمر الله”.

حادث سمسم شهاب

وختم سمسم شهاب العام بتعرفه إلى حادث سير بسيارته وينجو من الموت بأعجوبة ونشر مجموعة من الصور لسيارته المتهشمة وكتب :" تعرضت فجر اليوم لحادث أليم , وقد نجونا أنا ومن معى بفضل الله عز وجل .. الحمد لله نجانى ربى من أجل أولادي".