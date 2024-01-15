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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حاتم صلاح يكشف كواليس مشاركته في مسلسل الكبير أوي 8

حاتم صلاح بمسلسل
حاتم صلاح بمسلسل الكبير أوي

كشف الفنان حاتم صلاح، كواليس مشاركته في مسلسل الكبير أوي 8 للفنان أحمد مكي، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل.

وقال حاتم صلاح في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه مستمر في تصوير مشاهده بالمسلسل الذ بدأ تصويره في أول نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن هذا الجزء يشارك فيه كل الأبطال والشخصيات ولم يتم استبعاد أحد كما تردد.

 

قصة مسلسل الكبير أوي 

مسلسل الكبير أوي، هو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في إحدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة تواءم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقوا، ويتنافسون على العمودية خلفا لوالدهم، ويجسد مكي الأدوار الأربعة، الأب، والأخوة الثلاثة “الكبير، وجوني، وحزلقوم”.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي. 

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الأخيرة 

شهد مسلسل الكبير أوي 7 في الحلقة الأخيرة، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الأخيرة، يبدأ هجرس تصوير مسلسل الكبير أوي، ويؤدي شخصية الكبير، بينما أحمد مكي يلعب شخصية هجرس. 

ويذهب محمد سلام، إلى أحمد مكي، ويخبره أنه سلام الممثل، وأن هجرس ينتحل شخصيته، ولا يعرف كيف يعود لحياته الطبيعية. 

ويتم الاستعانة بالكبير وجوني، لكشف شخصية هجرس بعد اختلاط الأمر عليه، وينجح جوني، في التفرقة بينهما، ثم يعود محمد سلام، لحياته الطبيعية، ويرفض عمل مسلسل الكبير. 

ويقرر المخرج أحمد الجندي، الاستعانة بـ مكي في دور الكبير، ويلعب هشام ماجد شخصية هجرس، ولكنه ينسحب من المسلسل بعدها، ويتدخل الكبير الحقيقي في النهاية، ويقنع المخرج بأن يلعب الشخصية بدلا من مكي، وتنتهي الأحداث.

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