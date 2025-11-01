T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟

بدأت شركة T-Mobile رسمياً بإلزام جميع العملاء الجدد باستخدام تطبيق T-Life عند الاشتراك بالخدمة، سواء زاروا أحد فروع الشركة أو قاموا بالتسجيل عبر الإنترنت.

بهذا التغيير، أصبح على كل مستخدم جديد تحميل التطبيق وإتمام إجراءات فتح الحساب ذاتياً من خلاله، بينما يقتصر دور ممثلي متاجر T-Mobile على المساعدة في شرح خطوات الاستخدام فقط، دون إتمام الاشتراك نيابة عن العميل.

تجارب الموظفين: تخوفات من فقدان الوظائف التقليدية

يعبر عدد من موظفي الشركة عن قلقهم من أن يصبح تطبيق T-Life بديلاً عن دورهم التقليدي، خاصة بعد أن أصبحت معظم عمليات الترقية وإنشاء الحسابات تتم رقميًا.

وتشير بيانات T-Mobile إلى أن 75% من ترقيات الخطوط واكتساب العملاء الجدد أصبحت تجري عبر القنوات الرقمية وليس عبر محطات البيع المباشرة.

تحديات التطبيق: أعطال وأزمات للمستخدمين الجدد

ورغم سعي الشركة لتسهيل الخدمة وتسريعها، إلا أن تطبيق T-Life يعاني أحيانًا من أعطال وسوء تجربة الاستخدام، ما قد يترك انطباعًا سلبيًا لدى العملاء الجدد خصوصًا أولئك غير المعتادين على التكنولوجيا.

يرى البعض أن هذه الخطوة قد تدفع جزءًا من المستخدمين نحو منافسين أكثر اعتمادًا على الدعم البشري مثل AT&T وVerizon، بينما يعتبر آخرون أن إمكانية إتمام إجراءات الاشتراك ذاتياً دون تدخل المندوبين خيار إيجابي يحد من الممارسات غير المرغوبة.

آراء العملاء: جدل حول إلزامية القنوات الرقمية

في استطلاع للرأي أجرته Phone Arena، أيد 72% من المشاركين ضرورة منح العملاء حرية اختيار القناة التي يرغبون في استخدامها بدلاً من إلزامهم بالتطبيق الرقمي فقط.

أقلية صغيرة (9%) ترى أن التطبيق ليس سيئًا ويستحق التجربة، بينما أفصح 18% عن عدم رضاهم عن أداء التطبيق عمومًا.

توجه الشركة: التحول الرقمي في مواجهة التغيير

يشير الرئيس التنفيذي لشركة T-Mobile إلى أن التحول نحو التطبيقات أمر منطقي ويماثل ما نفعله في مجالات أخرى مثل الطعام والتسوق الإلكتروني، لكن يحذر الخبراء من أن الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية قد لا يلبي احتياجات جميع العملاء، وأن فقدان الدعم البشري من شأنه خلق أزمات جديدة على مستوى الخدمة.

قرار إلزام العملاء الجدد باستخدام تطبيق T-Life يعكس سعي T-Mobile لتسريع التحول الرقمي، لكنه يطرح جدلاً حول جودة التجربة وخيارات الدعم وتداعياتها على الموظفين والعملاء على حد سواء.

