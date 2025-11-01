بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح المتحف المصري بحضور العديد من قادة وملوك وزعماء العالم ورؤساء الحكومات والوزراء.
ومشاركة 79 وفداً رسمياً، منهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات مما يؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة الفرعونية القديمة ومكانة الدولة المصرية الكبيرة.
وفي إطار الاحتفال بمتحف المصري الكبير تألقت النجمة شريهان بظهور يليق بنجوميتها التاريخية.
وارتدت الفنانة شريهان فستان طويل فضي فاتح ذو لامعة قوية ويشبه في تصميمه قشر السمك.
وتركت شعرها طويل ومنسدل ولكن متجه للخلف من خلال تسريحة ذيل الحصان وكان شعرها بنفس اللون الأسود المعتاد عليها.
وكان فستان شريهان يجمع بين التصميم التراثي والتصميمات الحديثة.
وتزينت شريهان بأكسسوارات بسيطة ووضعت ميك اب جذاب يمتاشي مع الإطلالة الفضية.