قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بسبب حادث طعن داخل قطار
«العربي الاشتراكي»: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف تؤكد أن مصر مهد الحضارة ورسالة سلام للعالم
منتخب مصر يخسر نهائي بطولة العالم أمام ألمانيا بمونديال اليد للناشئين
إدارة الأزمات تحذّر من منخفض جوي وأمطار على أسيوط .. اليوم وغدًا
«نيكلاس» ينضم لأساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف.. البطل النمساوي يُشيد بالتنظيم المصري.. ماذا قال؟
بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين
ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا
زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو
ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: المقطوعة الموسيقية لحفل المتحف عبارة عن رحلة حول العالم|فيديو
بهدف لصلاح .. ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات على حساب أستون فيلا بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح المتحف المصري بحضور العديد من قادة وملوك وزعماء العالم ورؤساء الحكومات والوزراء.

ومشاركة 79 وفداً رسمياً، منهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات مما يؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة الفرعونية القديمة ومكانة الدولة المصرية الكبيرة.

وفي إطار الاحتفال بمتحف المصري الكبير تألقت النجمة شريهان بظهور يليق بنجوميتها التاريخية.

وارتدت الفنانة شريهان فستان طويل فضي فاتح ذو لامعة قوية ويشبه في تصميمه قشر السمك.

وتركت شعرها طويل ومنسدل ولكن متجه للخلف من خلال تسريحة ذيل الحصان وكان شعرها بنفس اللون الأسود المعتاد عليها.

وكان فستان شريهان يجمع بين التصميم التراثي والتصميمات الحديثة.

وتزينت شريهان بأكسسوارات بسيطة ووضعت ميك اب جذاب يمتاشي مع الإطلالة الفضية.

شريهان الفنانة شريهان المتحف المصري المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

المتحف المصري الكبير.. افتتاح المتحف الكبير حدث ينتظره العالم

افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الذي ينتظره العالم| صور

جثة

بطلقات نارية.. ضبط المتهم بإنهاء حياة موظف بصحة قنا

الرئيس السيسي

بث مباشر | الرئيس السيسي يصل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد