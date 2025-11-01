مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر

أعلن مكتب الإدعاء في باريس توجيه اتهامات لشخصين آخرين في باريس، اليوم السبت، مشتبه بهما في قضية السرقة الجريئة التي استهدفت متحف اللوفر الشهر الماضي، والتي سُرقت خلالها مجوهرات تُقدّر قيمتها بـ88 مليون يورو في وضح النهار، ليصل عدد المتورطين في عملية السرقة هذه حتى الآن إلى أربعة أشخاص.



وقالت المدعية العامة لور بيكو - في بيان - إن المتهم الأول، البالغ من العمر 37 عامًا، وُجهت إليه تهمة المشاركة في سرقة منظمة والتآمر الجنائي، فيما تُتهم امرأة تبلغ 38 عامًا بالتواطؤ في الجريمة.



وأضافت أن المتهمين وضعا قيد الحبس الاحتياطي، وأنهما أنكرا أي علاقة لهما بالقضية.



من جانبه، قال أدريان سورنتينو، محامي المرأة المتهمة حديثًا، إن موكلته "منهارة" وتُنكر جميع التهم الموجهة إليها، مضيفًا أنها "لا تفهم سبب اتهامها في القضية".



وجرى توقيف المتهمين ضمن حملة أمنية شملت خمسة أشخاص، أُطلق سراح ثلاثة منهم لاحقا دون توجيه اتهامات.



وكان الادعاء قد وجه في وقت سابق تهم السرقة والتآمر الجنائي لرجلين في الثلاثينات من العمر من ضاحية "أوبرفيلييه" شمال شرق باريس، بعد أن اعترفا جزئيا بمشاركتهما في الجريمة.



ومازالت التحقيقات مستمرة ، إلا أنه حتى الآن لم يُعثر على المجوهرات الملكية المسروقة التي تُقدر قيمتها بـ88 مليون يورو.