قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث وطني يجسد قوتنا الحضارية
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر

متحف اللوفر
متحف اللوفر

أعلن مكتب الإدعاء في باريس توجيه اتهامات لشخصين آخرين في باريس، اليوم السبت، مشتبه بهما في قضية السرقة الجريئة التي استهدفت متحف اللوفر الشهر الماضي، والتي سُرقت خلالها مجوهرات تُقدّر قيمتها بـ88 مليون يورو في وضح النهار، ليصل عدد المتورطين في عملية السرقة هذه حتى الآن إلى أربعة أشخاص. 


وقالت المدعية العامة لور بيكو - في بيان - إن المتهم الأول، البالغ من العمر 37 عامًا، وُجهت إليه تهمة المشاركة في سرقة منظمة والتآمر الجنائي، فيما تُتهم امرأة تبلغ 38 عامًا بالتواطؤ في الجريمة.


وأضافت أن المتهمين وضعا قيد الحبس الاحتياطي، وأنهما أنكرا أي علاقة لهما بالقضية.


من جانبه، قال أدريان سورنتينو، محامي المرأة المتهمة حديثًا، إن موكلته "منهارة" وتُنكر جميع التهم الموجهة إليها، مضيفًا أنها "لا تفهم سبب اتهامها في القضية".


وجرى توقيف المتهمين ضمن حملة أمنية شملت خمسة أشخاص، أُطلق سراح ثلاثة منهم لاحقا دون توجيه اتهامات.


وكان الادعاء قد وجه في وقت سابق تهم السرقة والتآمر الجنائي لرجلين في الثلاثينات من العمر من ضاحية "أوبرفيلييه" شمال شرق باريس، بعد أن اعترفا جزئيا بمشاركتهما في الجريمة.


ومازالت التحقيقات مستمرة ، إلا أنه حتى الآن لم يُعثر على المجوهرات الملكية المسروقة التي تُقدر قيمتها بـ88 مليون يورو.

مكتب الادعاء في باريس سرقة المجوهرات من متحف اللوفر سرقة متحف اللوفر متحف اللوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

افتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس الأوبرا: المتحف الكبير شهادة على إرادة مصر

المتحف المصري الكبير

رئيس القومي للسينما : نفخر بالمشاركة في توثيق افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

هاني عبد الكريم: المتحف الكبير يعيد لمصر ريادتها الثقافية والفنية

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد