برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث وطني يجسد قوتنا الحضارية
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
فن وثقافة

لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر

لبني عبد العزيز
لبني عبد العزيز
أوركيد سامي

أعربت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن الحدث يُعد إنجازًا عظيمًا يليق بعظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

وقالت لبنى عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد “افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة عظيمة كلها عظيمة.. وتحيا مصر.”

وأضافت أن هذا الافتتاح يمثل لحظة فخر لكل مصري، مشيرة إلى أن مصر تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على الإبهار وصون تراثها التاريخي في أبهى صورة أمام العالم كله.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويمثل نقلة نوعية في عرض الكنوز المصرية القديمة، ليكون شاهدًا جديدًا على عظمة الحضارة المصرية التي تبهر العالم منذ آلاف السنين.


يذكر أن يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

لبني عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

