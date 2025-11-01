لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر

أعربت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن الحدث يُعد إنجازًا عظيمًا يليق بعظمة الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

وقالت لبنى عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد “افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة عظيمة كلها عظيمة.. وتحيا مصر.”

وأضافت أن هذا الافتتاح يمثل لحظة فخر لكل مصري، مشيرة إلى أن مصر تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على الإبهار وصون تراثها التاريخي في أبهى صورة أمام العالم كله.

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويمثل نقلة نوعية في عرض الكنوز المصرية القديمة، ليكون شاهدًا جديدًا على عظمة الحضارة المصرية التي تبهر العالم منذ آلاف السنين.



يذكر أن يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.