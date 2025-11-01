برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث وطني يجسد قوتنا الحضارية

أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير ، موضحاً أنها جسدت رؤية الدولة لبناء حاضر يليق بتاريخها العريق.

وقال المهندس حازم الجندي، إن الكلمة عكست إصرار القيادة على ربط الهوية الوطنية بالتنمية الحديثة، وتحويل التراث المصري إلى قوة ناعمة جاذبة للعالم، كما كشفت عظمة الحضارة المصرية القديمة وتبنيها على مر العصور للسلام .

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا وطنيًا وتاريخيًا بكل المقاييس، يجسد اعتزاز القاهرة بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، مشيرًا إلى أن المشروع يعد رمزًا لمصر الجديدة التي تجمع بين الأصالة والتطور في آن واحد.

وأوضح الجندي في بيان له، أن المتحف ليس مجرد صرح أثري، بل هو إنجاز عالمي يحمل بصمة مصرية خالصة، شارك في بنائه آلاف المهندسين والعمال المصريين الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ مشروع يضاهي أضخم المتاحف العالمية، مضيفًا أن هذا الإنجاز يعكس فخر كل مواطن مصري بما تحققه الدولة من مشروعات قومية تعزز الانتماء والهوية الوطنية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المتحف سيكون رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مهمًا، يسهم في زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، ويدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الموقع الفريد للمتحف بجوار أهرامات الجيزة سيجعل منه قبلة عالمية للسياح والباحثين والمهتمين بالتراث الإنساني.

وأضاف الجندي أن المتحف سيشكل كذلك منارة ثقافية وتعليمية للأجيال الجديدة، إذ سيساهم في نشر الوعي الأثري والمعرفي وتعزيز ارتباط الشباب بتاريخ بلادهم، مشددا على أن الافتتاح التاريخي للمتحف عكس قوة مصر الناعمة ودورها الريادي في المنطقة، وقدرتها على جذب أنظار العالم بفضل ما تملكه من حضارة فريدة وقيادة سياسية تدرك قيمة الثقافة كأداة للتقارب بين الشعوب.

وأكد الجندى أن البرلمان المصري يقف داعمًا لكل المشروعات الوطنية الكبرى التي تعزز الهوية المصرية وتدعم الاقتصاد الوطني .