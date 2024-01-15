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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

صدى البلد

أطلت الإعلامية أسما إبراهيم بصور من رحلتها في إيطاليا خلال رحلة بحرية بإطلالة أنيقة من "شانيل".

وظهرت أسما إبراهيم في الصور بفستان أسود طويل منفوش، بأكمام على شكل قفازات، مع كورسيه حدد خصرها.

والفستان من دار الأزياء شانيل، كان تصميما خاصا من أجلها ولا يوجد منه إلا قطعة واحدة فقط. 

وتعاونت أسما إبراهيم مع الاستايلست إيهاب العادلي لتنسيق الإطلالة، أما شعرها مع مصفف الشعر ملاك سامي وقد لململته من الأمام ورفعته للأعلى على شكل كعكة، ووضعت مكياجا حدد عينها مع أحمر شفاه باللون الأحمر الغامق.

وظهرت أسما إبراهيم في الصور على متن مركب وسط جزيرة بمدينة كومو الشهيرة في إيطاليا.

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