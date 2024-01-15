مانشيني: وجود محترفين بالدوري السعودي يقلص فرص نجوم المنتخب في المشاركة

قال روبرتو مانشيني يوم الاثنين إن المنتخب السعودي يعاني من تحديات تتمثل في قلة وقت اللعب لدى اللاعبين قبل نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

يأتي ذلك في ظل إنفاق الأندية المحلية مبالغ طائلة على النجوم الأجانب حيث قال مانشيني إن هذه المشكلة تتجلى في عدم إتاحة الوقت الكافي للاعبين للمشاركة في المباريات.

فرق الدوري السعودي للمحترفين أنفقت مبالغ ضخمة على لاعبين أجانب بارزين، مثل نيمار وكريستيانو رونالدو، وذلك كجزء من استعدادات وتحضيرات البلاد لاستضافة كأس العالم 2034. وقال مانشيني، المدرب الإيطالي الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة أوروبا، إنه رغم الاستعدادات الجيدة للمنتخب السعودي، إلا أن بعض اللاعبين لا يحصلون على اللعب بمقدار الوقت الذي يتوقعه.

وفيما يتعلق بالإنفاق الكبير في السعودية، قال مانشيني: "ربما لدينا مشاكل مع بعض اللاعبين السعوديين لأنهم لا يلعبون الكثير من المباريات، وهذه هي المشكلة". وأضاف: "لدينا العديد من اللاعبين الذين لا يلعبون في كثير من الأحيان في أنديتهم".

واختتم بالقول: "جميع اللاعبين الذين يلعبون لصالح عمان يلعبون جميع المباريات في الدوري، وبناءً على ذلك ستكون مباراة صعبة".