بعد نجاحها بالمحمول .. شاومى تصنع سيارة | تفاصيل

أطلقت شاومي أحدث إصداراتها التكنولوجية من خلال تكنولوجيا شاومي للمركبات الكهربائية حيث قامت رسمياً بالكشف عن خمس تقنيات أساسية للمركبات الكهربائية التابعة لها من خلال تطوير التكنولوجيا الأساسية، حيث تهدف إلى إعادة تعريف تكنولوجيا صناعة السيارات.

تم "الإطلاق المبكر" لأول منتج لشاومي EV - شاومي SU7 المنتظر بشدة، مع تصميمه وأدائه ومداه وسلامته وتفاصيل أخرى تجعله يظهر على الساحة العالمية.

بموقعه لسيارة سيدان تعتمد على الخصائص التكنولوجية عالية الأداء " وتهدف شاومي SU7 إلى دفع حدود الأداء والنظام البيئي والمساحة الذكية المحمولة.

مستشهدًا بجملة من الشعر الصيني "نعبر قمتها بخطوات ثابتة" ، أعلن لي جون، مؤسس ورئيس والمديرالتنفيذي لمجموعة شاومي، أن دخول شاومي في صناعة السيارات يمثل قفزة هامة من صناعة الهواتف الذكية وخطوة حاسمة نحو إغلاق دائرة النظام البشري الذكي.