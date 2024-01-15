عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل نهى الشرع عن الدفن في المساء؟ دار الإفتاء تجيب

دفن الميت
دفن الميت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم دفن الموتى ليلًا؟ وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟

آداب التعامل مع الميت.. كيفية الغسل وصفة الماء

علامات حُسن الخاتمة.. دلالة على سعادة الميت

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن دفن الموتى ليلًا جائز شرعًا، وقد ورد في ذلك جملةٌ من الأحاديث والآثار.

ونقل بعضُ العلماء الإجماعَ على جوازه مع تفضيل النهار على الليل إذا ترتب عليه مصلحة للميت بكثرة المصلين، والمشيِّعين له والداعين، مع الحرص على أن يكون هذا الترتيب في وقت قريب من الوفاة، بحيث لا يتعارض مع الإسراع بالتجهيز والتعجيل بالدفن.

وأوضحت، أن النهي الوارد في بعض الأحاديث إنما هو عند مظنة حصول التقصير في حق الميت بترك الصلاة عليه أو عدم إحسان تكفينه، لا لأن الليل يُكرَهُ الدفنُ في ظُلـمته.

وقد أَجمَعَ المسلمون على أنَّ دفن الميت لازمٌ واجبٌ على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين؛ كما قال الإمام أبو بكر بن المنذر في "الإجماع" (ص: 44، ط. دار المسلم).

ولم يكتف الشرع بفرض حقِّ الدفن للميت، حتى شدَّد على سرعة استيفائه، ودعا إلى المبادرة بأدائه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا علَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفق عليه.

وقد مضت السنة النبوية وعمل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم في أنَّ مَن مات منهم عجَّلوا بدفنهِ؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، وَوَرَدَتْ جملةٌ من الأحاديث والآثار في مشروعية الدفن ليلًا، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَعُودُهُ، فمات بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فلما أصبح أخبروهُ، فقال: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟» قالوا: كان الليل فكرهنا -وكانت ظلمةٌ- أن نَشُقَّ عليكَ، فأتى قبره فَصَلَّى عَلَيْهِ. متفقٌ عليه.

دار الإفتاء دفن الموتي الليل حق الميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

ترشيحاتنا

إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين.. 28 يناير

الحوثيون يعلنون مقتل أحد عناصرهم بعد ضربات أمريكية بريطانية في اليمن

كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا.. لطلاب الثانوية العامة 2024

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

منعوا امتدادها..النيران تلتهم محتويات شقة الهرم

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارة على حزب الله بجنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

أثقل من الكلاب.. مصير سار لقطة أثارت الجدل في بريطانيا.. صور

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

فستان جوبير.. شاهد نداء شرارة في الرياض بإطلالة أنيقة

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ