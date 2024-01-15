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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عودة يعود لتدريب المقاولون العرب

محمد عودة
محمد عودة

قرر مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق خلال المرحلة المقبلة.

أعلن مجلس المقاولون في بيان رسمي تعيين عودة كمدير فني على أن يعود طلعت محرم لمنصب المدرب العام ومدير التعاقدات واستمرار الجهاز المعاون دون تغيير.

أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، في البيان أن الجهاز الفني الجديد سيتولى المهمة مباشرة بعد جلسة تم عقدها مع المدير الفني محمد عودة والمهندس محسن صلاح تم فيها الاتفاق على خريطة الفترة المقبلة وآلية العمل في ظل دعم كامل من مجلس الإدارة.

ورحل محمد عودة مؤخرًا عن تدريب الهلال الليبي بعد ارتباط دام 5 أشهر.

وسبق أن تولى عودة قيادة المقاولون في 3 ولايات سابقة الأولى عام 2014 والثانية خلال الفترة بين 2015 إلى 2018 ثم الولاية الأخيرة خلال الفترة بين ديسمبر 2021 إلى أغسطس 2022.

وقاد عودة أيضًا بتروجيت وغزل المحلة كما عمل مدربًا للنصر وأهلي بنغازي في ليبيا.

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