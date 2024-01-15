عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الصين يؤكد دور مصر الريادي بالمنطقة

النائب حنان عبده
النائب حنان عبده عمار

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير خارجية الصين، وانج يي، واستلامه رسالة من نظيره الصيني، يعكس الدور المحوري والريادي لمصر وجهودها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن هناك توافقًا وتقاربًا في الرؤى بين مصر والصين وتطور العلاقات بينهما، حيث يعكس ذلك حرص البلدين على دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خاصة وأن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.


وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أهمية زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر في هذا التوقيت، والذي تشهد فيه فلسطين عدوانا همجيا من قبل الكيان الإسرائيلي، مؤكدة أن مصر تعمل جاهدة على دعم القضية الفلسطينية ومتابعة التطورات في غزة، وتابعت: "موقف مصر واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتسهيل وصول المساعدات، بالإضافة إلى تقديم أكبر دعم إنساني، واستقبال المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية".

 

وأشارت إلى أن اللقاء المصري الصيني تناول الوضع في غزة، وأهمية وقف إطلاق النار، مؤكدة موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ورؤيتها لحل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

حنان عبده عمار لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

ترشيحاتنا

منتخب مصر يستعد لمباراة غانا في أمم أفريقيا

كلمة قوية للنائب محمد أبو العينين: الاستثمار والإنتاج والصناعة والتصدير الحل الحقيقي

بيان عاجل من كيم جونج أون بشأن الحرب ضد أمريكا وكوريا الجنوبية

الحرس الثوري الإيراني يتبني استهداف قاعدة حرير الأمريكية في العراق

وزير الرياضة: يجب الوقوف بجانب أولادنا صلاح واللاعبين.. ولا يجب أن يخذلونا»

8 انفجارات وصواريخ بعيدة.. تفاصيل الهجوم على مطار أربيل في العراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

كابتن البلاك ستارز يتحدى صلاح.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

تعتيم على حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ