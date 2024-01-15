برلمانية: لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الصين يؤكد دور مصر الريادي بالمنطقة

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير خارجية الصين، وانج يي، واستلامه رسالة من نظيره الصيني، يعكس الدور المحوري والريادي لمصر وجهودها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن هناك توافقًا وتقاربًا في الرؤى بين مصر والصين وتطور العلاقات بينهما، حيث يعكس ذلك حرص البلدين على دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خاصة وأن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.



وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أهمية زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر في هذا التوقيت، والذي تشهد فيه فلسطين عدوانا همجيا من قبل الكيان الإسرائيلي، مؤكدة أن مصر تعمل جاهدة على دعم القضية الفلسطينية ومتابعة التطورات في غزة، وتابعت: "موقف مصر واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتسهيل وصول المساعدات، بالإضافة إلى تقديم أكبر دعم إنساني، واستقبال المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية".

وأشارت إلى أن اللقاء المصري الصيني تناول الوضع في غزة، وأهمية وقف إطلاق النار، مؤكدة موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ورؤيتها لحل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.