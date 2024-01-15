رئيس رابطة الأندية: نثق في فيتوريا.. ونقدر استياء الجماهير من لاعبي المنتخب

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عشق شعب مصر للكرة، ومباراة أمس أمام موزمبيق كانت في متناول المنتخب ولكن كان هناك تهاون في الأداء مع الخصم ولكنه ليس المقياس، موضحًا أن لدى مصر إمكانيات أكبر مما شاهدناه والجيل الحالي قادر على تحقيق أداء ونتائج كبيرة جدًا.

وأوضح "دياب"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن لاعبي منتخب مصر على قلب رجل واحد، وتعاهدوا على الوصول لأبعد نقطة في البطولة، مضيفًا: "الجيل ده جيل كبير ووصل البطولة الماضية للنهائي وراح كأس عالم، ولا يجب الاستسلام لحالة التشاؤم بعد التعادل ونقدر حالة الاستياء من أداء منتخب مصر".

وتابع: نثق في قدرات البرتغالي فيتوريا المدير الفني فهو يفهم اللاعبين بشكل جيد، وأشار إلى أن كرة القدم قائمة على وجهات النظر ولكل مدير فني له وجه نظر، موضحًا أن المدير الفني لا يفرق بين المحترف واللاعب المحلي وهو ما ظهر في التغييرات، وأكد أن الأخطاء واردة ويثق في هذا الجيل بالوصول لأبعد نقطة.