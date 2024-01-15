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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الأداء السيئ.. توقع مفاجئ من ميدو لمشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات ميدو بشأن توقعاته لمباراة مصر و غانا والرأس الأخضر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق : ميدو: رغم الأداء السيء في مباراة موزمبيق .. مصر هتكسب غانا والرأس الأخضر وهتتصدر المجموعة.

وتعادل منتخب مصر مساء أمس، الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يتلقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب المجموعة الثانية حتى الآن:

الرأس الأخضر - 3 نقاط
منتخب مصر - نقطة واحدة
منتخب موزمبيق - نقطة واحدة
منتخب غانا - 0 نقاط

ميدو منتخب مصر اداء منتخب مصر مصر و غانا

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