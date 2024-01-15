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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا مهتمة بمشاركة الصين في “قمة السلام”

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الاثنين أن بلاده مهتمة بمشاركة الصين في قمة السلام.

وأضاف الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السويسرية في جنيف فيولا أمهيرد، على هامش مؤتمر دافوس، أن : "الصين تلعب دورا كبيرا في العالم، ونود حقا أن تشارك الصين أيضا في "صيغة السلام" والقمة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن الصين يمكن أن تلعب دورا في استعادة السلام في أوكرانيا.

وأفاد بأن كييف ستواصل دعوة بكين لحضور اجتماعات حول "صيغة السلام" الأوكرانية.

أوكرانيا قمة السلام زيلينسكي الرئيس الأوكراني وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا

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