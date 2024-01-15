زيلينسكي: أوكرانيا مهتمة بمشاركة الصين في “قمة السلام”

أكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الاثنين أن بلاده مهتمة بمشاركة الصين في قمة السلام.

وأضاف الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السويسرية في جنيف فيولا أمهيرد، على هامش مؤتمر دافوس، أن : "الصين تلعب دورا كبيرا في العالم، ونود حقا أن تشارك الصين أيضا في "صيغة السلام" والقمة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن الصين يمكن أن تلعب دورا في استعادة السلام في أوكرانيا.

وأفاد بأن كييف ستواصل دعوة بكين لحضور اجتماعات حول "صيغة السلام" الأوكرانية.