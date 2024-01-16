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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

واحتفلت بعيد ميلادها وسط أجواء مبهجة بالبلالين والورود، وتورتة عيد الميلاد.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك وهما يرقصان على أغنية أجنبية.

واستعانت ياسمين عبد العزيز بتطبيق التيك توك ليظهر أحمد العوضى وكأنه يرقص معها على الأغنية وعلقت ياسمين: “الخديوي مايعملش الحركات دي.. انا الدادة دودي اعملها عادي”.

وحرص أحمد العوضى على الرد على ياسمين عبد العزيز، قائلا "طب ده كلام" مرفقا تعليقه بـ"إيموشن ضاحك".

أحمد العوضى 

استطاع  فيلم "الإسكندرانى" بطولة الفنان أحمد العوضى تخطى الـ6 ملايين ونصف جنيهًا  خلال 4 أيام فقط ، فيما حقق 2 مليون وربع في إيرادات شباك التذاكر .

 

الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي تحتفل بعيد ميلادها ياسمين عبد العزيز فيلم الاسكندرانى

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