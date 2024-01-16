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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: يجب دعم منتخب مصر حاليًا قبل مواجهة غانا.. وهناك تعديلات على التشكيل

صدى البلد

 

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مستوى المنتخب الوطني أمام موزمبيق لم يكن مطمئنًا، لكن الأفضل حاليًا التركيز على لقاء غانا، مشيرا إلى أن الجماهير لها حق في الانتقاد، كما حدث في البطولة السابقة، لكن حاليا لابد من دعم اللاعبين والجهاز الفني.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الفرصة لازالت قائمة، ويجب على المسئولين دعم الجهاز الفني واللاعبين بشكل طبيعي، ويجب أن يكون هناك حالة تفاؤل، بشرط عدم الافراط في التفاؤل، وعلينا تقديم مستوى جيد، والتعثر في البداية أمر وارد جدًا، والأهم حاليًا الاستعداد للمواجهة المقبلة".

وأضاف: "واثق في قدرة اللاعبين على تقديم مستوى جيد وإن شاء الله الأمور في تحسن مع استمرار المباريات خلال البطولة، والأهم حاليا هو أن المنتخب في حاجة لدعم الجماهير والمسئولين".

وواصل: "روي فيتوريا كان عليه تجهيز اللاعبين من قبل البطولة، وأي تشكيل كان سيلعب سيفوز على موزمبيق لو كنا في حالة فنية جيدة، والمدرب كان يعتمد في 5 مباريات سابقة على وجود محمد صلاح في عمق الملعب، ولكنه المدرب البرتغالي لم يتدخل في إدارة المباراة بشكل جيد، والتغييرات كانت متأخرة".

وأكمل: "منتخب مصر كان يركز على الاستحواذ والهجوم، لكن الأزمة كانت عندما نفقد الكرة، والخطأ الأكبر هي عدم تسجيل هدف ثانٍ بعدما سجل مصطفى محمد الهدف الاول مبكرا، مثلما حدث لمنتخب الجزائر أمام أنجولا".

وزاد: "هناك تعديلات في تشكيلة منتخب مصر أمام غانا على الاقل في 3 مراكز، والمفترض أن روي فيتوريا لديه محلل أداء، والمساعد يتلقى كافة الأمور، لكن الواضح أنه لم يكن هناك تعامل جيد من جانبه، وأيضا من اللاعبين في المستطيل الأخضر".

وأتم: "كان هناك رطوبة عالية وأجواء حارة أثرت على اللاعبين نوعًا ما، لكن كان فيتوريا عليه اجراء تغييرات بين الشوطين على أقل تقدير، في وسط الملعب تحديدا".

المنتخب الوطني برنامج بوكس تو بوكس روي فيتوريا ضياء السيد مدرب منتخب مصر محمد صلاح

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