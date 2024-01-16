بالأسعار .. تعرف على أحدث سيارة دفع رباعى ذكية خلال 2024

بدأت فى الأسواق طرح سيارة جيلي كولراي 2024 الجديدة كليًا باعتبارها "سيارة دفع رباعي ذكية" مع تحديث شامل في التصميم ومجموعة نقل الحركة والتكنولوجيا والسلامة، ومن المتوقع أن تحدث السيارة ثورة في صناعة السيارات المحلية.

وسيارة جيلي كولراي 2024 الجديدة كليًا مزودة بمحرك توربيني 4 سلندر، وسعة 1500 سي سي؛ بقوة 174 حصانًا، و290 نيوتن متر عزم دوران متَّصِل بناقل حركة أوتوماتيكي Dual Clutchبـ 7 نقلات، مصمم لإطلاق العنان لرغبة العملاء في مغامرة مذهلة بروح شابة وتصميمات داخلية وخارجية جريئة.

وتأتي السيارة كولراي الجديدة بثلاث فئات، وهي Comfort وPremiumوSport، بالإضافة إلى الفئة Sport Plus التي تُطرح حصريًا باللون الأرجواني الفاتح (اللافندر) والذي يتغير حسب الإضاءة المحيطة.

وتبدأ أسعار الفئات الثلاثة من جيلي كولراي الجديدة من 1,089,900 جنيه مصري لفئة Comfort، و1,164,900 جنيه مصري لفئة Premium، و1,289,900 جنيه مصري لفئة Sport. أما بالنسبة لفئة Sport Plus فتبدأ من 1,319,900.