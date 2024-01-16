مجلس تجارية الإسماعيلية يناقش إقتراح تطوير «المقر» والمعرض الدائم بنادي المنتزه

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، لمناقشة عدد من الموضوعات.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة المكتب، جلال الطاهر «نائب اول»، أسامة العدوي «نائب ثان»، سعيد شعيب «سكرتير»، وائل عبد العزيز « امين صندوق»، ومن أعضاء مجلس الإدارة كلا من آمال ابراهيم، احمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، ومحمد السيد مدير الغرفة.

وخلال الإجتماع، ناقش الأعضاء، إمكانية المشاركة في منتدي مكة الحلال بالمملكة العربية السعودية، والعروض المقدمة من شركات التوقيع الالكتروني.

و ناقش الأعضاء، تحديث كامل لنظام العمل فى التعامل مع الأعضاء المتعاملين مع الغرفة، استعدادا لتطبيق نظام الشباك الواحد؛ تنفيذا لرؤية الدولة لتحفيز الإستثمار وحل مشاكل المستثمرين، بالإضافة إلي إنشاء المركز المتميز، لتقديم جميع الخدمات للتجار والمواطنين في مكان واحد للتيسير عليهم.

كما واصل مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية، مناقشة مقترح المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنادي المنتزه، بالاضافة إلي تطوير الدور الثالث والرابع بمقر الغرفة التجارية الرئيسي.

وكان تم إعداد تقرير تفصيلي بشأن تطوير معرض نادي المنتزه بإعتباره أول معرض دائم علي مستوي الجمهورية، تم إفتتاحه قبل سنوات، وحظي بإهتمام كبير.