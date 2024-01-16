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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن أسوأ رئيس.. ترامب يتعهد بحل الوضع "الفظيع" في إسرائيل قريبا جدا

ترامب
ترامب

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لم تكن لتتعرض لهجوم من حماس لو كان لا يزال رئيسا ووعد كذلك بحل الوضع "بسرعة كبيرة" إذا أعيد انتخابه.

وفاز ترامب،اليوم الثلاثاء، في الانتخابات التمهيدية بولاية آيوا، وفقا لشبكة سي إن إن، مما عزز موقفه باعتباره المرشح الأوفر حظا للترشيح الجمهوري لعام 2024 ومنافسة جو بايدن الحالي.

وبعد فوزه في انتخابات أيوا الجمهورية، وصف ترامب الرئيس جو بايدن بأنه "أسوأ رئيس شهدناه في تاريخ البلاد"، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. وقال كذلك إنه لو كان لا يزال رئيسا، "لما هاجمت روسيا، ولم تكن إسرائيل لتتعرض للهجوم أبدا".

وعلاوة على ذلك، تعهد ترامب بحل كلتا المسألتين بسرعة إذا أعيد انتخابه في نوفمبر.

وقال ترامب: "الوضع الأوكراني فظيع للغاية، والوضع الإسرائيلي فظيع جدا، ولكت هذا ما حدث". مضيفا: "سنحلها؛ سنقوم بحلها بسرعة كبيرة".

كما أن فوز ترامب في أول انتخابات له منذ خروجه غير العادي في عام 2020 قد وضع أي أسئلة عالقة حول قبضته على الحزب الجمهوري وقوة رسالته اليمينية.

والجدير بالذكر أن كل من يفوز بترشيح الحزب الجمهوري يحتاج إلى الفوز بما لا يقل عن 1215 من أصل 2429 مندوبا تم منحهم.

وسيتحول تركيز السباق الآن إلى نيو هامبشاير، التي ستعقد أول انتخابات تمهيدية جمهورية في البلاد في 23 يناير. وذكرت صحيفة ذا هيل نقلا عن العديد من الاستراتيجيين أن فوز ترامب في كل من ولاية أيوا ونيو هامبشاير يمكن أن يختم الصفقة لبقية الدورة الانتخابية، مما يجعل من "المستحيل" تقريبا على مرشح آخر من الحزب الجمهوري اللحاق بالركب أمامه.

الانتخابات التمهيدية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي الرئيس جو بايدن المرشح الأوفر حظا ولاية آيوا انتخابات أيوا الجمهورية

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