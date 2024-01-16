السر في ترامب.. رئاسة الاتحاد الأوروبي تحذر من سيناريو انهيار الكتلة

حذرت رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، من أن أسس الديمقراطية ستوضع على المحك خلال الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، متصورة سيناريو يمكن أن ينهار فيه التحالف طويل الأمد عبر المحيط الأطلسي أكثر من أي وقت مضى.

وقال رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه "إذا أحضرنا عام 2024 "أمريكا أولا" مرة أخرى، فهو حقا أكثر من أي وقت مضى ستكون "أوروبا بمفردها".

وجاءت تحذيرات دي كرو، في خطاب أمام الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي بعد ساعات فقط من فوز الرئيس السابق دونالد ترامب الساحق في تجمعات أيوا الجمهورية.

وعاد بكلماته إلى إدارة ترامب 2017-2021، عندما تراجعت العلاقات مع أوروبا بسبب المشاجرات شبه المتصلة عبر المحيط الأطلسي حول التعاون التجاري والأمني والعسكري والتي تسببت في تآكل الثقة والتعاون.

وقال دي كرو، إن الكتلة المكونة من 27 دولة يجب أن تتعلم بسرعة الوقوف أكثر بنفسها وأنه في حالة انتصار ترامب في نوفمبر، "يجب علينا، كأوروبيين، ألا نخاف من هذا المنظور..يجب أن نتقبله."

وبالإشارة إلى انتخابات يونيو القادمة للهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي، قال إن هذا "عام سيتم فيه وضع ديمقراطياتنا وحرياتنا على المحك".

وأضاف دي كرو: "ليس فقط مع الانتخابات لهذا المجلس، ولكن على حد سواء بالنسبة للكونجرس الأمريكي والرئاسة الأمريكية".