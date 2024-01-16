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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صبحي يؤكد حرص وزارة الشباب على تعزيز جهود استشراف المستقبل

ملتقى الشباب العربي
ملتقى الشباب العربي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز جهود استشراف المستقبل والتعامل مع تحدياته، مشيرا إلى أن الوزارة كان لها دور في هذا الصدد بإنشاء كيانات شبابية لاستشراف المستقبل والتعامل مع تحدياته  واحتياجاته.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الشباب والرياضة في افتتاح ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية 
الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتعليم المدني).

ودعا الدكتور أشرف صبحي الذي يترأس ايضا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين في المؤتمر إلى الخروج بشئ عملي يجسد جهود المشاركين وأن يكون هناك توصيات لها صفة الاستمرارية ردادية ويمكن تطبيقها وقياسها.

وأعرب عن سعادته بالتواجد بجامعة الدول العربية بيت العرب، حيث تواجد في هذا البيت شخصيات تاريخيّة عربية وقال "نحاول ان نكون استمرارا لهذا التاريخ".

واكد ان موضوع استشراف المستقبل، مهم بعناصره المختلفة ويشمل ذلك استشراف المستقبل فيما يتعلق باقتصادات الشباب العربي ووحدة لحمة الشباب العربي والتبادل الوظيفي والبطالة والتلاقي الاجتماعي للشباب العربي.

وشدد على أهمية العمل عبر استشراف المستقبل في كل التحديات التي تواجه  العالم العربي وشبابه في ظل العالم الذي أصبح صغيرا جراء سرعة الاتصال لان هذا التشابك الذي يحدث يجب ان يكون أمامه وقفة وفكر للشباب العربي.

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