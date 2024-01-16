بالكاجول.. أنغام تشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة لها

حرصت المطربة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابن اختها من أحدث ظهور لها.

واحتفلت المطربة أنغام بعيد ميلاد ابن أختها الراحلة غنوة حيث أتم ياسين عامه الـ11.

وظهرت أنغام بإطلالة كاجوال مرتدية سويت شيرت باللون الأبيض ونسقت معه بنطال جينز أزرق ،وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت انغام على شعرها البني المنسدل ، ووضعت مكياجًا جذابًا مُرتكزًا على الألوان غير المبالغ فيها.

وقد نشر ياسين صورا من الاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابه على Instagram ظهر وهو يحتضن أنغام وكتب لها: "أحبك يا خالتو".

وأقيم الاحتفال في مدينة الملاهي وظهر ياسين يلعب بألعاب الفيديو، كما اصطحبت أنغام ابنها عبد الرحمن معها.

ووجهت أنغام رسالة لأختها غنوة قائلة: "أول حاجة وحشتيني جدا، وحشتني غنوة بنتي الصغيرة اللي كنت بسرح لها شعرها وأحميها في حضني تحت الدش، وياسين أحلى حاجة سابتها في الدنيا، سابتلي نعمة وهدية كبيرة وحتة من قلبها، وهو في عينيا".

وإليكم صور المطربة أنغام خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابن اختها