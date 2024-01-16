عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالكاجول.. أنغام تشعل السوشيال ميديا في أحدث إطلالة لها

المطربة أنغام
المطربة أنغام

حرصت المطربة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابن اختها من أحدث ظهور لها.

واحتفلت المطربة أنغام بعيد ميلاد ابن أختها الراحلة غنوة حيث أتم ياسين عامه الـ11.

وظهرت أنغام بإطلالة كاجوال مرتدية سويت شيرت باللون الأبيض ونسقت معه بنطال جينز أزرق ،وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

 

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت انغام على شعرها البني المنسدل ، ووضعت مكياجًا جذابًا مُرتكزًا على الألوان غير المبالغ فيها.

 

وقد نشر ياسين صورا من الاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابه على Instagram ظهر وهو يحتضن أنغام وكتب لها: "أحبك يا خالتو".

وأقيم الاحتفال في مدينة الملاهي وظهر ياسين يلعب بألعاب الفيديو، كما اصطحبت أنغام ابنها عبد الرحمن معها.

ووجهت أنغام رسالة لأختها غنوة قائلة: "أول حاجة وحشتيني جدا، وحشتني غنوة بنتي الصغيرة اللي كنت بسرح لها شعرها وأحميها في حضني تحت الدش، وياسين أحلى حاجة سابتها في الدنيا، سابتلي نعمة وهدية كبيرة وحتة من قلبها، وهو في عينيا".

وإليكم صور المطربة أنغام خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابن اختها 

 

المطربة المطربة انغام عيد ميلاد ابن اختها ابن أختها ياسين عبد الرحمن ابن المطربة أنغام إطلالة كاجوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

موضوعات متعلقة

احذروا ..نوع من أواني الطهي يسبب أمراضا خطيرة أبرزها السرطان

في أحدث جلسة تصوير.. هيدي كرم بإطلالة جريئة| شاهد

تجربة صعبة .. معلومات صادمة عن مرض خالد الصاوي

بعد انتشاره بالمدارس.. أعراض مرض الجدري| تعرف عليها

صور رومانسية جمعت أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

في 10 خطوات.. أنشطة سحرية تشغل ابنك عن الموبايل هتخليه ينساه نهائيا

بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل تارت الكنافة بالجبنة

الحب الحقيقي.. منة فضالي بإطلالة عفوية داخل منزلها رفقة كلبها

ترشيحاتنا

بلينكن يعد زيلينسكي باستمرار المساعدات رغم رفض الكونجرس

اجتماع مجلس الوزراء السعودي| 15 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين.. وتعديل قانون الجمارك الموحد بـ التعاون الخليجي

مباحثات مصرية - يونانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا

وزير التموين يكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية

الثلاثة مسئولون.. تفاصيل اتهامات طبيب وممرضتين بالتسبب في وفاة طفل

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

فيديو

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ