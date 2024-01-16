«كوكا» يجري أشعة للاطمئنان على الإصابة

واصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي عقب اصابته في أربطة ‏القدم.



أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق أن اللاعب سوف يجري أشعة مطلع الأسبوع ‏المقبل؛ للوقوف على آخر تطورات حالته وتحديد المرحلة الجديدة من العلاج.‏



وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة ‏حاليا في كوت ديفوار.‏



وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏