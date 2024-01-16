السر في الصين.. رئيسة المفوضية الأوروبية تتحدث عن فشل روسي استراتيجي وعسكري

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا "تفشل استراتيجيا" لأنها أصبحت تعتمد على الصين؛ مشيرة إلى أن أوكرانيا "أقرب من أي وقت مضى" نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وسلطت فون دير لاين، الضوء على أوجه القصور الاستراتيجية في روسيا، مؤكدة على فشل عسكري كبير لروسيا في حربها التي استمرت ما يقرب من عامين مع أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين خلال حديثها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن روسيا تفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ مضيفة: "إنه أولا وقبل كل شيء فشل عسكري"، مشيرة إلى أن أوكرانيا احتفظت حتى الآن "بحريتها واستقلالها" في حربها التي استمرت ما يقرب من عامين مع موسكو.

وأوضحت فون دير لاين أن فشل روسيا اقتصادي أيضا، مشيرة إلى العواقب الاقتصادية لأفعال روسيا، وعزت عزلتها عن التجارة مع الحلفاء الغربيين إلى تأثير العقوبات.

وتابعت: "روسيا تعتمد الآن بشكل كبير على الصين، وفي المقابل، أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى" نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيس المفوضية الأوروبية على الحاجة إلى دعم مستقر لأوكرانيا من حلفائها، ودعت إلى تمويل طويل خلال عام 2024 وما بعده، إلى جانب إمدادات مستدامة من الأسلحة، لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها واستعادة أراضيها.