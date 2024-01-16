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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة طيبة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مشترك مع منظمة إيناكتس مصر

جامعة طيبة التكنولوجية
جامعة طيبة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مشترك مع منظمة إي

وقعت جامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر ومنظمة إيناكتس مصر، بروتوكول تعاون مشترك في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات، والتدريب والتأهيل والاستشارات الفنية والتوعية المجتمعية والمسابقات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز الريادة والابتكار والابداع لدى طلاب الجامعة، وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات ريادية لخدمة مجتمعهم.

 

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وقع البروتوكول عن الجامعة، الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، بصفته رئيسا وممثلا، وعن المنظمة، فاطمة محمد عثمان سري، رئيس المنظمة، بصفتها رئيسا وممثلا، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يهدف البروتوكول إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات الطرفين؛ لخدمة التوسع في نشر فكر ريادة الأعمال والابتكار، إذ تعد الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال من الشباب، وتقديم الاستشارات الفنية لأصحاب المشاريع الناشئة، وتيسير حصول المشاريع الواعدة على فرص تمويلية واستثمارية.

وينص البروتوكول على تنفيذ ورش عمل تدريبية لطلاب الجامعة حول ريادة الأعمال والابتكار وتنمية المهارات، إطلاق أكاديمية إيناكتس لرواد الأعمال ضمن الجامعة، لتدريب الطلاب على إنشاء المشاريع، مشاركة طلاب الجامعة في المسابقات التي تنظمها المنظمة دولياً ومحلياً، بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية اللازمة للنهوض بالمنطقة، ودراسة المشكلات والتحديات التنموية بالصعيد وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال أفكار لمشاريع ريادية وتكنولوجية ومبتكرة.

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