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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

177 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة أبو زنيمة

فودة يوقع علي قرارات
فودة يوقع علي قرارات التصالح

 

صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على عدد 6 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابو زنيمة " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابوزنيمة، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن

 

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابو زنيمة 177 قرار حالات تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها

فودة يوقع علي التصالح

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جنوب سيناء فودة قرارات التصالح ابو زنيمة مخالفات البناء

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