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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن: قرار المحكمة الدولية يثبت جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

صدى البلد

أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام  حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على أن القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي الفلسطينية أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ما يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه دولة فلسطين المحتلة يشكل الأربع جرائم الكبرى في القانون الجنائي الدولي

وأشار "نصير"، إلى الجرائم الموجهة لـ الاحتلال ومنها “جريمة العدوان على دولة فلسطين، وجريمة الجنوسايد لإبادة جزء من الشعب الفلسطيني، وجرائم الحرب بانتهاك اتفاقيات جنيف بالاعتداء على المدنيين وعدم الالتزام بقواعد النزاعات المسلحة، وجريمة انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأكد النائب، أنه بعد قرار المحكمة أصبح لزاما علي الكيان الصهيوني وقف اعتداءاته فورا على الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب كل قواته مع التزامه بتعويضات عادلة للضحايا وعوائل الضحايا وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها في عملية العدوان.

وأشاد "نصير"، بالجهود التي بذلتها دولة جنوب أفريقيا والدول الراعية للسلام من أجل الوصول لهذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب أمين عام حماة الوطن، دول العالم والمنظمات الأممية كافة، بالعمل على تنفيذ هذا القرار التاريخي الذي أصبح عنوانا حقيقيا للجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها الكيان الصهيوني، في كل دقيقة وكل ساعة وفي كل يوم.

وحيا اللواء طارق نصير، صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ محكمة العدل الدولية فلسطين

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