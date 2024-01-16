برعاية التموين.. منتجات مصرية تشارك بمعرض العلامات التجارية بالرياض 28 يناير

تشارك مجموعة من المنتجين والصناع وأصحاب العلامات التجارية المصرية في الدورة السادسة من المعرض الدولي للامتياز التجاري بالرياض خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2024 تحت شعار "فرصتك للمستقبل.. طريقك للمملكة".

ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وانطلاقا من مساعي الحكومة في تنمية قطاع الصادرات والتوسع في فتح قنوات تصديرية جديدة أمام العلامات التجارية المصرية.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، قال خلال افتتاحه معرض الامتياز التجاري في دورته الخامسة بمشاركة 82 عارضًا العام الماضي، إن المعرض يعتبر منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج الفرنشايز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية وكذلك مختلف الصفقات التجارية مع مُقدمى الخدمات، سواء كانت قانونية أو مُحاسبية أو تسويقية.

وأضاف “عشماوي”، أن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالى الناتج المحلى، وأن التجارة الداخلية، حققت معدلات نمو كبيرة يأتي على رأسها التجارة الإلكترونية وأن الاقتصاد المصري من أفضل ٣ اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلًا معدلات نمو ٣.٤%، كما أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ ٣٩٢ مليار دولار ،وكان نصيب قطاع التجارة ٢١% من الإجمالي بقيمة ١.٣ مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.

وقالت ملك العشيرى، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعرض الاستثمار والتوكيلات التجارية أن المعرض لمختلف الجهات والأعمال أن تواكب تطورات الأعمال والأسواق وتستكشف فرص الاستثمار المطروحة كافة، ومعاينة الأنسب بالنسبة للمشروع من حيث التكلفة والتأسيس والمبدأ والعديد من الاختلافات وذلك هو الأفضل خلال رحلة بحث المستثمر عن الفرص بشكل عام.

وأضافت العشيرى، أن المعرض هذا العام يقام تحت شعار " فرصتك للمستقبل.. طريقك للمملكة "، والتي تتماشى مع توجهات توسع السوق المصري وزيادة المنافسة، فكان الهدف الأول هو خلق فرص استثمار للآخرين من خلال نجاح العلامات التجارية المحلية من أجل التوسع داخل وخارج مصر خاصة بالمملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى تواجد فرص استثمار آمنه وناجحة بالفعل على أرض الواقع يستطيع المستثمر الوثوق بنجاحها كفرصة للاستثمار . كما يتيح فرصة لعرض العلامات التجارية المصرية وجذب كل المُهتمين بها من المستثمرين ورواد الأعمال من داخل المملكة وخارجها، كما يتيح للعارضين والمشاركين ورعاة المعرض فرصة للمقابلة والاجتماع بأصحاب الأعمال بهدف زيادة استثماراتهم وعرض فرص التوسع محليًا ودوليًا".

ويضم المعرض أكثر من 35 ألف زائر، و500 عارض؛ لمناقشة فرص الاستثمار بمختلف المجالات وآخر تطورات الأعمال بالسوق المصري، بحضور نخبة من مُمثلي الجهات من الوزراء والمسؤولين والكيانات الحكومية وخبراء ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال بالإضافة إلى أصحاب كبرى العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، ليكون أول وأكبر منصة لمناقشة الاستثمار والاقتصاد حول العالم وخاصة الوطن العربي.