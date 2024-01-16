وزير التموين يكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن نقص المعروض وارتفاع سعر الدولار وعدم استقرار سعر الصرف بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الشحن أسباب رئيسية لارتفاع أسعار السلع الغذائية.



وأضاف الوزير أن 97% من الزيوت النباتية مستوردة حتي العصارات تستورد بذرة الفول الصويا، وأن 53 % من القمح مستورد، والذرة الصفراء 55 % مستورد، مؤكدا أنها حقائق وليست آراء ، قائلا :" ممكن نشوف المساحات المنزرعة واستهلاكنا قد إيه للتأكد مما أقول".



وتابع وزير التموين ، قبل أن ننظر إلى سعر المنتج يجب أن ننظر إلى التكلفة وسعر المنتج الخام ، مطالبا بمراعاة التوازن والاتزان بين تكلفة الخامات والصناعة ، بمعني احترام حق المستورد للبيع بسعر متوازن لضمان استمرار العملية الإنتاجية.

وقال المصيلحي : نحن مسئولون عن شق التموين وما يدخل في نطاقها من التجارة الداخلية ولكن في وقت السبعينيات لم يكن هناك سوى وزارة التموين إنما الآن موجود جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك ، وتابع :" أنا مسئول ضمنيا عن تلك الهيئات القومية ولكن هيئة سلامة الغذاء خدت مني كل المفتشين ".



وأضاف :" الوزارة منوطة بالإشراف علي السلع التموينية والرقابة علي الأسواق ونعمل جاهدين لضبط الأسواق ".



وعن أزمة السكر ، قال المصيلحي:" لا نبيع السكر لتجار مصر يل نقوم بتوزيعه علي المنافذ الاستهلاكية و سوء التوزيع مسئولية المحافظين واتحاد الغرف الصناعية .