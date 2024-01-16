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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية.. تخصصات الجامعات التكنولوجية

طلاب مدارس
طلاب مدارس

 

تعد الجامعة التكنولوجية منارة إبداعية متقدمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي عبر تقديمها أفضل مستويات التعليم وتطبق أجود معايير الاعتماد، بالإضافة إلى اهتمامها الكبير ببناء جيل مثقف من الطلبة بشتى المعرفة وحافات العلوم الهندسية والتكنولوجية.

مستقبل الجامعات التكنولوجية 

وحرص "صدى البلد" على تقديم كل ما تريد معرفته عن الجامعات التكنولوجية من حيث البرامج الدراسية والتخصصات ومقرات الجامعات التكنولوجية.

وبدأت الدراسة فى 3 جامعات تكنولوجية وهي:

جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

تضم برامج:

• تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

• الأوتوترونكس.

• الميكاترونكس.

• تكنولوجيا الأطراف الصناعية.

• تكنولوجيا الغاز والبترول.

جامعة الدلتا التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا.

تضم برامج:

• الأوتوترونكس.

• تكنولوجيا المعلومات.

• الميكاترونكس.

جامعة بني سويف التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة:

تضم برامج:

• الميكاترونكس.

• تكنولوجيا المعلومات.

جامعات تكنولوجية جديدة مزمع إنشاؤها في المرحلة الثانية:

1- الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.

2- الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة (الأقصر).

3- الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر.

4- الجامعة التكنولوجية ببرج العرب.

5- الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد.

6- الجامعة التكنولوجية بسمنود.

ومن المقرر أن تقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجيا

حيث تمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية:

• الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص.

• البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص.

• الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.

• الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

وأكدت الوزارة، أن الجامعات الجديدة برامج دراسية تخدم (الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر).

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20 %، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80 % من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

وتقدم الجامعات الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر.

الجدير بالذكر الجامعات التكنولوجية قد تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019؛ بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني.

 

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