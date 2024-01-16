بـ ملابس جريئة.. لورديانا تمارس اليوجا.. شاهد

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا صورًا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهى تستعرض رشاقتها.

وظهرت لورديانا باطلالة جريئة وهي تمارس رياضة اليوجا التى تجمع بين اللياقة البدنية وحركات التوزان، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الراقصة لورديانا مشاركتها فى أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد حسن.

وفوجئ جمهور ومحبي المسلسل الكوميدي الكبير أوي7، ظهور الراقصة البرازيلية لورديانا عروسة الكبير أوي والتي تزوجها على مربوحة في حفل زفاف كبير في الدوار، لتنهار مربوحة من جمالها ويبدأ الكبير في الرقص والاحتفال مع لورديانا ليكشف المشاهدين ان المشهد مجرد حلم للكبير وليس حقيقة.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى جانب آخر كشفت البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".

وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.