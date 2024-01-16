وحش الكون اتطلقت.. تامر أمين: أحمد وياسمين انفصلوا بطريقة شيك ومحترمة

علق الإعلامي تامر أمين على طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي:" وحش الكون أطلقت، واللى كان مسميها وحش الكون هو العوضي"، فاليوم أصبح طليقها وليس زوجها.

وأضاف أمين من خلال برنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن لهم الحرية والخصوصية، منبهرا بالطريقة المحترمة عند انفصالهما، وذلك عندما أعلنت ياسمين عبد العزيز" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد ويجمع بيني وبينه كل التقدير والأحترام، وأيضا اذاع أحمد العوضي خبر طلاقه من ياسمين بكلمات بسيطة محترمة قائلا:" كل التقدير والأحترام لياسيمن وسنظل أصدقاء وأصحاب".

نتزوج بحب وننفصل بأحسان

وتابع تامر أمين: “عندما نتزوج نتزوج بحب وعندما ننفصل ننفصل بأحسان، داعيا لهم بالتوفيق فى حياتهم المستقبلية القادمة”.