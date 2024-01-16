أوكرانيا تلجأ لإجراء طارئ بعد توقف المساعدات العسكرية الأمريكية

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الثلاثاء 16 يناير، إن الحكومة الأوكرانية وافقت على تخصيص 792 مليون كرونة (20.9 مليون دولار) من أموال احتياطي الدولة لمساعدة "الاحتياجات العاجلة للغاية" للجيش.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أنه سيتم تخصيص الأموال لشراء سلع مثل الذخيرة وأجهزة التصوير الحراري والطائرات بدون طيار، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي توقفت فيه المساعدات العسكرية الأمريكية، وفقًا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي.

ويتعين على الكونجرس أن يتخذ إجراءات تشريعية للسماح بتمويل جديد، ولكن الدعم لأوكرانيا أصبح محاطاً بنزاعات سياسية داخلية، مما يمنع الحزبين من التوصل إلى حل وسط.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس الاثنين 15 يناير إن "الوقت ينفد" بالنسبة للولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا.