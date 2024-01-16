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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة ربيع يوضح تأثير هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تأثرًا سلبًا بما يحدث في البحر الأحمر من أعمال عدائية ضد بعض السفن، مشيرًا إلى أن  هناك بعض الشركات قامت بتعليق الملاحة في البحر الأحمر، وجزء من هذه السفن سيذهب إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

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بعد التوترات في البحر الأحمر|أسامة ربيع ينفي توقف الملاحة في قناة السويس..فيديو


وتابع "أسامة ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، أن  أحداث البحر الاحمر أثرت سلبًا على السفن التي تمر من قناة السويس بنسبة 30% ،  وأثرت على الدخل بالعملة الصعبة بنسبة 40%، مشيرًا إلى ان اليوم شهدت مرور 46 سفينة ، وبالأمس مرت 52 سفينة، وغدًا سيمر 44 سفينة ، والمعتاد  في هذا الوقت  مرور أكثر من 70 سفينة. 

وأضاف أن هناك 19 سفينة تعرضت للاعتداء منذ الحرب على قطاع غزة ، ولا توجد أي سفينة غرقت، ولا يوجد أي فقد للأشخاص، ولكن الهاجس الامني المتواجد لدى الشركات والخوف من فقد السفن أو للأشخاص، أدى لمرور الكثير من السفن من طريق رأس رجاء الصالح الذي يؤدي إلى زيادة الرحلة لأكثر من 15 يومًا.
ولفت إلى أن أكثر السفن التي تمر من رأس رجاء الصالح هي السفن الخاصة بالسيارات، والحاويات الكبيرة العملاقة، أما السفن الخاصة بالبترول والغاز فتمر من قناة السويس، مضيفًا أن العالم لن يتحمل الاعباء الاقتصادية الخاصة بما يحدث في البحر الأحمر،  لان هذا يؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد ووصول قطع الغيار والمواد الخام.

وأشار إلى أن الحاوية التي كانت تنقل بـ750 دولار، ارتفعت لأكثر من 5 آلاف دولار، ، وهذا يحمل في النهاية للمستهلك، ولذلك التوقعات تشير إلى انتهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.   

أوضح أن قناة السويس انتهت من تطوير المحور الجنوبي الذي يصل طولة لـ30 كيلو، مشيرًا إلى ان ما يحدث في البحر الأحمر لا يؤثر على المشروعات الخاصة بقناة السويس على الإطلاق.  

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