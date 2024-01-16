بعد التوترات في البحر الأحمر|أسامة ربيع ينفي توقف الملاحة في قناة السويس..فيديو

تحدث أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تأثير التوترات في البحر الأحمر على الملاحة في قناة السويس، مؤكداً أن عدد السفن إنخفض بنسبة 30%، عن الفترات المماثلة، و الحمولة المماثلة إنخفضت بنسبة 42%.

أضافت أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، أن العائد الدولاري في قناة السويس إنخفض بنسبة 40%، ذلك نتيجة لمرور بعض السفن من رأس الرجاء الصالح، لافتاً إلى أن هناك شركات عالمية أعلنت توقف مرور سفتها من البحر الأحمر، حتى إنتهاء الحرب بين أمريكا و الحويثين، معلقاً:" كل الشركات العالمية اللي أعلنت ذلك ، كلها بيعدلها سفن عندي"



وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى، أن هناك 52 سفينة عبروا من قناة السويس بالأمس ، و اليوم عبر 46 سفينة، مضيفاً أن الملاحة في قناة السويس لم تتوقف تماماً.