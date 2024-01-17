برلمانية: وزارة التموين المتسببة في ارتفاع الأسعار.. ونطالب بإقالة «علي المصيلحي»|فيديو

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اليوم قد وصل مجلس النواب أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أحد أهم الوزارات المعنية المُسببة للأزمات .

وأكدت “سلامة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية إي تي سي، تقديم الإعلامية إنجي أنور، أن المجلس منذ عام كامل ويُطالب بالرقابة على التجّار والأسواق ومافيا التجار والاحتكار.

وزارة التموين هي المُتسببة في ارتفاع الأسعار

وتابعت النائبة: وزارة التموين أهملت الرقابة وغياب حماية المستهلك كان كبيرًا، مشيرة إلى أن وزارة التموين هي السبب في ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أنهم يطالبون باستقالة وزارة التموين وذلك جاء أيضًا بعد احتكار التجار للسكر وزيادة أزمات السكر.