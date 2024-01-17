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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاشل.. روسيا تعلق على اجتماع دافوس حول أوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا

هاجمت روسيا، اجتماع دافوس حول أوكرانيا، مؤكدة أنه كان فاشلًا بالنسبة لكييف ومضيفيها الغربيين.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فإن الاجتماع الرابع حول أوكرانيا في دافوس بسويسرا، والذي تم عقده في "صيغة كوبنهاجن"، كان فاشلا بالنسبة لكييف ومضيفيها.

وأضافت أن "نتائج منتدى دافوس باستثناء الصورة (العائلية) للمشاركين والاتفاق على اجتماعات جديدة محتملة، تبين مرة أخرى أن الاجتماع فاشل بالنسبة لكييف ومضيفيها الغربيين".

وأكدت زاخاروفا أنه على الرغم من ارتفاع عدد الدول الممثلة من 66 إلى 82 منذ جولة مالطا في أكتوبر 2023، إلا أن "الكمية لا تعني النوعية".

وتابعت قولها: "تقليديا، رفضت الصين المشاركة.. وكانت العديد من البلدان الأخرى من الأغلبية العالمية حاضرة بمستوى منخفض وكمراقبين، ومن الصعب أن نطلق على هذه المشاركة تسمية مشاركة كاملة".

وأشارت إلى الاختلافات بين الدول الممثلة قد تعمقت، بين أوكرانيا والغرب، مؤكدة "حتى بيان رئيسي أوكرانيا وسويسرا يحتوي على ملاحظة مفادها أن الوثيقة لا تعكس آراء جميع المشاركين".

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن مسؤولين من أوروبا ومن أنحاء العالم على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس يصرون على إنهاء دبلوماسي للصراع في أوكرانيا.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن “موضوع أوكرانيا ملحوظ، لكنه ليس المهيمن في هذا الحدث”، لافتة إلى أن المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من أوروبا وحول العالم يواصلون التعبير عن دعمهم لكييف والتعبير عن مخاوفهم بشأن فقدان الدعم المالي.

وأضافت: “لكنهم يضغطون أيضًا علنًا وسرًا من أجل إنهاء دبلوماسي للحرب”.

روسيا دافوس أوكرانيا كوبنهاجن ماريا زاخاروفا

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