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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحباط.. شوبير يكشف أجواء منتخبنا الوطني في كوت ديفوار استعدادًا لمواجهة غانا

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير أجواء منتخبنا الوطني في كوت ديفوار استعدادًا للمواجهة المقبلة ضد غانا.

وكتب شوبير عبر فيسبوك : "الاجتماعات متواصلة من بعد التعادل مع موزمبيق.. والكل يشعر بحجم الإحباط".. أجواء منتخبنا الوطني في كوت ديفوار استعدادًا للمواجهة المقبلة ضد غانا . 
 

وتعادل منتخب مصر مساء الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

 

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يتلقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 

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