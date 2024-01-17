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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: ليس علينا التزامات.. والعائد الدولاري لقناة السويس يتم ضخه بالبنك المركزي|فيديو

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق  أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الأسبوع الأخير من ديسمبر 2023 بدأ التأثير على قناة السويس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.. وأن عدد السفن التي تمر في قناة السويس انخفض بنسبة 30% عن الفترة المماثلة بسبب الأحداث في البحر الأحمر، وأن العائد بالدولار انخفض بنسبة 40% لنفس السبب.

وحول زيادة الرسوم السنوية لعبور السفن قال خلال أسامة ربيع  مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة “ON" تم تنفيذها من يوم 15 يناير وهي في موعد ثابت حيث تعلن في أكتوبر وفي مدة ثلاثة أشهر يتم تنفيذها في الموعد من مطلع يناير وحتى 15 يناير  حتى يتسنى للشركات ترتيب الجداول ولكن في نفس الوقت لدينا سياسات تسويقية مرنة وقد نمنح خصومات لسفينة معينة أو سفن معينة لكن ثوابت الزيادة السنوية تتم في موعدها". 

وجود التزامات على قناة السويس بالدولار


وحول وجود التزامات على قناة السويس بالدولار قال: "ليس علينا التزامات والعائد الدولاري يتم ضخه في البنك المركزي  ومشروعاتنا الاستثمارية يتم التعامل معها من خلال شركاتنا والتوريدات من الشركات القومية الوطنية  مثل الانتاج الحربي وغيرها". 
 وتوقع  أسامة ربيع، أن تستمر معدلات التراجع بسبب أحداث باب المندب بنفس الوتيرة خلال النصف الثاني من يناير قائلا: "أتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة خلال يناير  كله وأتمنى حدوث انفراجة في نهاية الشهر". 
وعن قلق الرئيس في حديثه  معه عن تأثر قناة السويس قال: الرئيس غير قلق  ولكنه يتابع باستمرار وقال لي «لا أسالك عن الأرقام عاملة إزاي ولا العائد حتى تتحسن الظروف» وأنا متعود أنقل له الأرقام دائمًا لكنه شخصية تراعي الأحداث والظروف التي نمر بها"

وعن مصير توريق عائدات الدولة الدولارية مثل قناة السويس والحديث عنها قال: "كلام  منتشر في الإعلام ولم نسأل في ذلك ولم يتحدث البنك المركزي عن ذلك حتى الآن". 

قناة السويس الدولار السويس أسامة ربيع ديسمبر البحر الأحمر السفن

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