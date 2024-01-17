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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: بيرسي تاو أفضل لاعبي جنوب أفريقيا.. وأتمنى مشاركة فتوح مع مصر

بيرسي تاو لاعب منتخب
بيرسي تاو لاعب منتخب جنوب إفريقيا

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن بيرسي تاو لاعب منتخب جنوب إفريقيا كان الأفضل والأنشط هجومياً في اللقاء رغم إضاعة ركلة الجزاء أمام مالي، مشيرا إلى أن الدوري المصري أصبح يضم لاعبين محترفين من منتخبات كبرى، وكذلك بلاتي توريه لاعب بوركينا فاسو ومابولولو في انجولا، وعلي معلول مع تونس.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الدوري المصري أصبح يضم عناصر محترفة من المميزة والدولية في منتخبات بلادهم وهو شيء إيجابي بالطبع للأندية المصرية، هناك ظاهرة في القارة الأفريقية وهي أن الفرق الكبرى تظهر بشكل جيد مع تدرج واستمرار المباريات، والسنغال كانت تعاني في البطولة السابقة ونجحوا في التتويج باللقب".

وأضاف: "قارة أفريقيا دائمًا من أفضل القارات على مستوى العالم التي تمتلك منتخبات متطورة، في ظل حرص جميع الأندية والاتحادات على تصدير لاعبين إلى أوروبا.. المنتخبات الكبرى قادرة على العودة بقوة للمنافسة في المباريات المقبلة، دائما أي بطولة لا تخلو من المفاجآت، هناك بعض المعاناة تحدث لأي منتخب كبير".

وزاد: "أحمد فتوح لو جاهز بدنيا لابد أن يشارك مع منتخب مصر، لأنه لاعب مميز وقادر على التعامل جيدًا داخل المستطيل الأخضر.. وبدءًا من دور الثمانية سنجد المنتخبات الكبرى في المنافسة، منتخب مالي له تاريخ كبير ودائما يقدم مستوى جيد في أمم إفريقيا".

وأكمل: "منتخب نامبيا من أكثر المنتخبات التي صنعت فرص في الجولة الأولى، وقدمت مستوى قوي أمام تونس، والمنتخب النامبيي لعب بشكل جيد وفقا لقدراته، ووسط ملعب تونس كان سيئا، وقدموا مستوى متواضع للغاية، خصوصا أن المواجهات المقبلة ستكون اكثر صعوبة امام مالي وجنوب افريقيا".

وأتم: "فرق جنوب افريقيا تدفع رواتب كثيرة، ومن الصعب أن يحترف لاعبين من هناك، وأندية صنداونز وكايزر تشيفز تدفع رواتب كثيرة، لذلك فأن اللاعبين لا تخرج كثيرا للاحتراف الأوروبي".

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