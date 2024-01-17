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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024 .. الصور الأولى من كواليس مسلسل "إمبراطورية ميم"

صدى البلد

كشف المخرج محمد سلامة الكواليس الأولى لمسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة الفنان خالذ النبوى.

وشارك سلامة مجموعة من الصور الأولى للمسلسل عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

كشفت الفنانة حلا شيحة عن كواليس مسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة الفنان خالد النبوى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

ونشرت حلا شيحة صورة وعلقت عليها :" إمبراطورية م رمضان 2024”.

ويخوض النجم خالد النبوي، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "إمبراطورية م" مع المخرج محمد سلامة، وهو التعاون الثاني لهما بعد مسلسل “راجعين يا هوا”.

 

 

مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك.

 

 

 

المخرج محمد سلامة الفنانة حلا شيحة إمبراطورية م محمد سليمان عبد المالك مسلسل راجعين يا هوى محمد سلامة

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