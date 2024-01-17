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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الارصاد تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم.. تفاصيل

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تشهد تحسنا فى الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك استقرارا تاما فى الأحوال الجوية.

 

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن البلاد تتأثر بكتل صحراوية هوائية، والتي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن اليوم هناك ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة من درجتين إلى أربعة درجات فى معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمي على القاهرة ما بين ال20 إلى 21 خلال فترة النهار، وبالتالي هناك مزيد من الدفء، وإحساسنا بالطقس الشتوي مائل للدفء على المحافظات الشمالية، دافئ على المناطق الجنوبية، لافتة إلى أنه فور غياب أشعة الشمس سيحدث إنخفاض فى درجات الحرارة يكون محسوس أكثر خلال فترة الفجر والصباح الباكر.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الأرصاد الاحوال الجوية

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