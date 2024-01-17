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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتشتريها بالغالي تاني.. أسهل طريقة لعمل الموتزاريلا في البيت

جبنة موزاريلا
جبنة موزاريلا

الجبنة موتزاريلا من أكثر الوصفات التي تبحث عنها كل سيدة لاستخدماتها العديدة والمتنوعة نظراً لتزايد الأسعار أصبح لا غنى عن هذه الوصفة لكل بيت ،كي تقدمي لأسرتك وجبات متنوعة، صحية، وشهية،يمكنك تحضير طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل.


طريقة عمل الجبنة موتزاريلا باللبن:

المقادير:

2 كيلو لبن .
½ كوب خل.
¼ كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير:


ضعي فى إناء اللبن ثم  أغلي اللبن على نار متوسطة.
ثم أضيفي الخل والليمون، واتركيه على نار هادئة.
بهدوء وروية، جمعي اللبن المتخثر على طرف الحلة حوالي 15 دقيقة، حتى يصبح كالكرة.
خذي هذه الكرة، وضعيها في ماء مثلج.

جمعيها بيديك حتى تُصبح متماسكة وملساء.
أعيدي الكرة مرةً أخرى إلى الماء المتبقي من الحليب.

ثم اتركيه على النار لمدة 5 دقائق.
أخرجي الكرة، وضعيها في ماء مثلج حوالي دقيقتين أو 3 ،وأخيرًا، ضعيها في الفريزر جاهزة للاستخدام.

جبنة موزاريلا طريقة عمل الجبنة الموزاريلا جبنة لبن

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