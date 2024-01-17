إشادة بتسهيل دخول الإعلامى وائل الدحدوح إلى مصر.. ونواب: القيادة السياسية حريصة علي تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني

رئيس اتصالات البرلمان يثمن قرار السلطات المصرية باستقبال الإعلامي وائل الدحدوح



وكيل عربية النواب:علاج وائل الدحدوح يعكس حرص الدولة على دعم الشعب الفلسطيني



برلماني: دخول وائل الدحدوح استكمال لمسيرة دعم القضية الفلسطينية



أشاد عدد من النواب بقرار السلطات المصرية باستقبال الزميل الإعلامى الفلسطينى وائل الدحدوح من قطاع غزة لتلقى العلاج ، وأكدوا أن تسهيل دخول الإعلامي المناضل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، يأتي استمرارا للدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء، وبخاصة الإعلامي وائل الدحدوح الذي فقد أبناءه وزوجته وعدد كبير من أهله وعانى كثيرا جراء ما أحدثه الاحتلال في غزة وبعض أراضي الدولة الفلسطينية الشقيقة.

فى البداية ثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قرار السلطات المصرية باستقبال الزميل الإعلامى الفلسطينى وائل الدحدوح من قطاع غزة لتلقى العلاج.

وشدد النائب أحمد بدوى فى بيان صحفى له على أن مواقف مصر من القضية الفلسطينية لا تقبل المزايدة مشيرا إلى أن دعم الأشقاء الفلسطينيين هو أحد الثوابت الأساسية بالنسبة لمصر عبر التاريخ.

ووجه النائب أحمد بدوى الشكر للاجهزة المختصة على تسهيل دخول وائل الدحدوح إلى مصر عبر معبر رفح مشددا على أن القضية الفلسطينية بمثابة قضية أمن قومي لمصر.

وأشار إلى أن مصر لن تألو جهدا فى تقديم يد العون والدعم لأبناء الشعب ىالفلسطينى الشقيق، مؤكدا أن مصر تبرهن عمليا على دورها الأساسى باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول العربية، وهو ما يتمثل فى استمرار دعمها اللامحدود للأشقاء على كافة المستويات.

وأوضح النائب أحمد بدوى أن مصر ومنذ بدء الأزمة بذلت جهودا مضنية على كل الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة داعيا إلى توقف الجرائم الأسرائيلية فى حق الأشقاء بالقطاع.

وثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية لأجهزة الدولة المعنية بتسهيل إجراءات دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، مؤكدا أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية علي تقديم الرعاية الطبية للمصابين من سكان قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 100 يوم.

وانتقد عضو مجلس النواب، تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والإعلاميين في محاولة بائسة لمنع وصول الصورة الحقيقية لما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، حيث يتم استهدافهم بشكل متعمد حيث بلغ عدد الشهداء من ١٠٠ صحفي منذ إندلاع الحرب وحتي الآن، مشيرا إلي أن توجيهات القيادة السياسية جاءت بناءا علي طلب لنقابة الصحفيين المصريين.

وقال "محسب"، إن القيادة المصرية حريصة علي تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني وهو ما يعكس مركزية القضية الفلسطينية للدولة المصرية، من خلال حماية حقوقهم، وضرورة توفير حياة آمنة لهم، مشددا علي موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف النائب أيمن محسب، أن الدولة المصرية تقدم أعلي درجات الرعاية الطبية إلي المصابين من أصحاب الحالات الحرجة الذين يتم السماح لهم بالعلاج داخل المستشفيات المصرية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الحرب التي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل لا يتصوره أي شخص، بالإضافة إلي ووصل عدد الشهداء إلي أكثر من ٣٠ ألف فلسطيني.

وتقدم النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، للدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وأهالي غزة ولاسيما منذ بدء الحرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء، لافتا إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف وتسير على قدم وساق في إطار ضرورة وقف الحرب الدائرة والحق الفلسطيني الأصيل في إقامة دولته وإعمار ما تم تخريبه على أيدي المحتل الغاصب.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، إن تسهيل دخول الإعلامي المناضل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، يأتي استمرارا للدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء، وبخاصة الإعلامي وائل الدحدوح الذي فقد أبناءه وزوجته وعدد كبير من أهله وعانى كثيرا جراء ما أحدثه الاحتلال في غزة وبعض أراضي الدولة الفلسطينية الشقيقة.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على إحلال السلام في المنطقة وعلى الأراضي الفلسطينية، وفي هذه السبيل هناك اتصالات مكثفة ومتبادلة مع كافة قادة العالم لتهدئة الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن مغبة استمرار الحرب سيدفع الجميع ضريبتها.

وأوضح أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن معبر رفح لم يُغلق أبدا من الجانب المصري الذي حرص كل الحرص على إدخال آلاف الشاحنات إلى أهالي قطاع غزة وسط ما يتعرضون له من جرائم وحشية وبربرية من قوات الاحتلال الذي تعمد خطف الأطفال وقتل الأبرياء من النساء والشيوخ العُزل وخرق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية أعلنت منذ اليوم الأول وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني الأبي الصامد الذي يدافع عن حقه فى إقامة دولته.