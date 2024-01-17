"مودة": الطلاق المبكر كان أكبر أسباب تدشين المشروع

قالت رندا فارس، مديرة مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع أتي للحفاظ على قوام الأسرة المصرية، والتي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي فى مارس 2019 تحديدا، بتكليف من الرئيس السيسي.

وأضافت رندا فارس، مديرة مشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعي، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تين”، أن السبب الأساسي لهذا التكليف هو ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر، موضحة أنها ظاهرة جديدة على المجتمع المصري.

وتابعت رندا فارس، مديرة مشروع مودة بوزارة التضامن الإجتماعي، أن عام 2019 كان أخر رقم تم إطلاقه من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان يقول أن نسبة معدلات الطلاق فى مصر وصلت ل198 ألف حالة، مما أستدعي أسباب تلك الظاهرة، ومن أهمها ظاهرة الطلاق المبكر.